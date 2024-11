Οι παίκτες της Ρεάλ διεκδικούν το βραβείο του Ποδοσφαιριστή της Χρονιάς από τη FIFA, ενώ η υποψηφιότητα του Μέσι έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του Κριστιάνο Ρονάλντο που έμεινε εκτός ψηφοφορίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έλαμψε δια της απουσίας της στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας κερδίζοντας το βραβείο της ομάδας της χρονιάς, παρά το ότι αποφάσισε να μην ταξιδέψει στο Παρίσι. Παρά τα σύννεφα στη σχέση της Βασίλισσας με τη FIFA για την επιλογή Ρόδρι αντί του Βινίσιους, η πλειονότητα των υποψηφίων για τα φετινά βραβεία της ομοσπονδίας είναι από τους Μαδριλένους.

Οι αστέρες των Μερένγκες πρωταγωνιστούν στη σχετική λίστα για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς για το 2024, με έξι από τους φιναλίστ μάλιστα να έχουν αγωνιστεί για τη μεγάλη ομάδα της La Liga μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Οι Ντάνι Καρβαχάλ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Τζουντ Μπέλινγχαμ, Βινίσιους Τζούνιορ, Κιλιάν Εμπαπέ και ο πλέον συνταξιοδοτημένος Τόνι Κρόος διεκδικούν το βραβείο, μαζί με το δίδυμο της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ και Ρόδρι, τον νεαρό αστέρα της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και τον μέσο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Φλόριαν Βιρτς.

Η υποψηφιότητα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι αυτή του Λιονέλ Μέσι που έχοντας κερδίσει το βραβείο και πέρυσι, κυνηγάει την τρίτη διαδοχική του κατάκτηση στο θεσμό. Ο Αργεντινός σταρ από το καλοκαίρι του 2023 αγωνίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με την Ίντερ Μαϊάμι, πράγμα που έχει κινήσει την περιέργεια των χρηστών στα social media, καθώς το όνομα του 37χρονου είναι στη λίστα την ώρα που απουσιάζει εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

