Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ παρά την ήττα της Ρεάλ από τη Λίβερπουλ (2-0) στο Champions League, θέλησε να κρατήσει ένα ενθύμιο από το παιχνίδι και ζήτησε από τον Χράφενμπερχ να τον βοηθήσει να πάρει μία φανέλα του Άρνολντ.

Η Λίβερπουλ επιβεβαίωσε ότι ήταν το φαβορί απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία υποδέχθηκε στο «Άνφιλντ» για το Champions League εν μέσω μίας πολύ δύσκολης περιόδου για τη Βασίλισσα. Οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι δεν απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια για την εμφάνισή τους κόντρα στους Reds καθότι έχασαν με 2-0 μετά από μία πολύ απογοητευτική εμφάνιση.

Το κλίμα ήταν βαρύ στα αποδυτήρια των Μαδριλένων, ο Μπέλινγκχαμ ωστόσο φάνηκε να μην πτοήθηκε ιδιαίτερα, καθώς μετά το ματς έσπευσε να ζητήσει τη φανέλα ενός παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Ο 21χρονος Άγγλος θέλησε να πάρει ενθύμιο αυτή του συμπατριώτη του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει συνδεθεί έντονα με τη Ρεάλ.

Οι κάμερες του «Άνφλιντ» συνέλαβαν τον Μπέλινγκχαμ να περιμένει έξω από τα αποδυτήρια της Λίβερπουλ και να ζητά από τον Χράφενμπερχ να τού φέρει την εμφάνιση του συμπατριώτη του ερχόμενος από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολλανδός ανταποκρίθηκε, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν.

Jude Bellingham was passed Trent Alexander-Arnold's shirt by Ryan Gravenberch after Real Madrid's defeat to Liverpool 👀 pic.twitter.com/C5WBKMVYnB