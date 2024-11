Μετά τη μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης η Λίβερπουλ έγινε η πρώτη φετινή ομάδα του Champions League που εξασφάλισε την παρουσία της και μετά τημ League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ακάθετη η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ. Η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 μέσα στο «Άνφιλντ» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και να κάνει το απόλυτο 5/5, παραμένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Μια νίκη που εξασφάλισε και μαθηματικά στη Λίβερπουλ την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και μετά την League Phase. Με τους 15 βαθμούς που έχει τη δεδομένη στιγμή η ομάδα του Σλοτ και με τα αποτελέσματα που έχει φέρει απέναντι στις ομάδες που βρίσκονται από κάτω της, η Λίβερπουλ έχει σίγουρη τη συμμετοχή της τουλάχιστον στα Play Off του θεσμού.

Εάν η Λίβερπουλ φέρει τρεις ήττες στα παιχνίδια που απομένουν με τα χειρότερα δυνατά σκορ, σε συνδυασμό με νίκες άλλων ομάδων, τότε στη χειρότερη θα τερματίσει στην 21η θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League και θα βρεθεί στα Play Off. Βέβαια με τη... φόρα που έχει και την τρομερή αγωνιστική της εικόνα μοιάζει σχεδόν απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο και πολύ δύσκολα η Λίβερπουλ δεν θα προκριθεί απευθείας στους «16» του θεσμού.

🚨 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England added an extra +0.142 points tonight, as Liverpool secured Top 21 finish on the Champions League table!



➡️ Liverpool have secured 7.000 bonus points for 21st place (increase from secured 6.000 for 25th-36th place). pic.twitter.com/yTb6qTDcwA