Η εικόνα της Παρί Σεν Ζερμέν στο Μόναχο ήταν τόσο απογοητευτική που ο Μάνουελ Νόιερ κατάφερε να κάνει περισσότερες ντρίμπλες από ότι οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντλεϊ Μπαρκολά και Φαμπιάν Ρουίθ!

Στα σχοινιά βρίσκεται πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν κατάφερε να πάρει κάτι ουσιαστικό από το παιχνίδι με την Μπάγερν στο Μόναχο και ηττήθηκε με 1-0, πέφτοντας στην 26η θέση της κατάταξης της League Phase του Champions League.

Οι Παριζιάνοι ήταν απογοητευτικοί στο Μόναχο και δεν κατάφεραν να φύγουν από τη Γερμανία με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ειδικά, η εικόνα των επιθετικών της Παρί ήταν αυτή που προβλημάτισε περισσότερο, καθώς οι Γάλλοι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στον Μάνουελ Νόιερ. Μάλιστα ο Γερμανός τερματοφύλακας της Μπάγερν είχε περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες από τρεις κομβικούς ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν!

Manuel Neuer a + de dribbles réussis (1) ce soir que Barcola, Dembélé et Fabian Ruiz réunis (0). pic.twitter.com/I297J6FwSa

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τερματοφύλακας κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι έχοντας μια επιτυχημένη ντρίμπλα. Την ίδια ώρα, οι Ντεμπελέ, Μπαρκολά και Ρουίθ, ολοκλήρωσαν το παιχνίδι δίχως επιτυχημένες ντρίμπλες!

Neuer showing Dembele how it's done pic.twitter.com/5PGTJxaYbV