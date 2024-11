Το δικό τους μήνυμα κατά του «πλουτοκρατικού» Νασέρ Αλ-Κελαϊφί έδωσαν οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου, σηκώνοντας υβριστικό πανό στο ματς απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο στόχαστρο των οπαδών της Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί μέσω ενός υβριστικού πανό που έκανε την εμφάνισή τους στις εξέδρες της «Allianz Arena», πριν από το ματς απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Οι Βαυαροί έστειλαν σκληρό μήνυμα κατά του ιδιοκτήτη των Παριζιάνων τον οποίο χαρακτήρισαν «πλουτοκράτη», αναφερόμενοι στα αξιώματα που κατέχει παράλληλα όντας υπουργός, ιδιοκτήτης συλλόγου και τηλεοπτικού δικτύου, πρόεδρος της ECA και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, ενώ δανείστηκαν και τη φράση της αυτοβιογραφίας του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «le foot c'est moi» για να μιλήσουν και στη... γλώσσα της ομάδας του:

«Υπουργός, ιδιοκτήτης συλλόγου, κάτοχος τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μέλος της UEFA, πρόεδρος της ECA, όλα σε ένα. Νομίζεις ότι το ποδόσφαιρο είσαι εσύ; Άντε γ@@@@ πλουτοκράτη Αλ-Κελαϊφί», έγραψαν συγκεκριμένα.



🚨🚫 Bayern Munich fans produce display against Nasser Al-Khelaifi. (@StefanKumberger)



📌 "Minister, club owner, TV rights holder, UEFA member, ECA chairman all in one."



📌 "F*ck off, plutocratic Al-Khelaifi." pic.twitter.com/5EJ3JzpCrd