Νέο σοκ στην Μπάγερν Μονάχου αυτή τη φορά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες, κινδυνεύοντας να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σε... κατάρα εξελίσσονται οι τραυματισμοί για την Μπάγερν Μονάχου στο φινάλε της σεζόν, με τον Τζαμάλ Μουσιάλα να αποτελεί τη νέα μεγάλη απώλεια των Βαυαρών.

Ο σταρ των πρωτοπόρων της Bundesliga τραυματίστηκε στη νίκη επί της Άουγκσμπουργκ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του γερμανικού «Sky Sports», το πρόβλημα είναι σοβαρό και ενδέχεται να του στοιχίσει την υπόλοιπη σεζόν!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Μπάγερν το πρόβλημα αφορά σχισμένη μυϊκή δέσμη στο πίσω μέρος του αριστερού μηρού και το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του υπολογίζεται στις οκτώ εβδομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος των επίσημων υποχρεώσεων των Βαυαρών και θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στο σενάριο που η Μπάγερν θα φτάσει στον τελικό του Champions League.

Αυτό είναι το τρίτο «μούδιασμα» την τελευταία εβδομάδα για τους Βαυαρούς οι οποίοι θυμίζουν... νοσοκομείο. Αλφόνσο Ντέιβις (ρήξη χιαστού) και Νταγιό Ουπαμεκανό (ζημιά στον χόνδρο του γονάτου) αναμένεται να επιστρέψουν τη δράση από τη νέα σεζόν, ενώ στο ιατρικό δελτίο βρίσκονται επίσης οι Μάνουελ Νόιερ, Χιρόκι Ίτο, Κίνγκσλεϊ Κομάν, Αλεξάντερ Πάβλοβιτς και Τάρεκ Μπούχμαν.



ℹ️ FC Bayern will be without Jamal Musiala for the time being after the attacker suffered a torn muscle fibre in our win against Augsburg.



Speedy recovery Jamal! 🙏❤️‍🩹