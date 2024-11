Η Μπάγερν Μονάχου πήρε το μεγάλο ματς κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, διεύρυνε το αήττητό της στα 33 εντός έδρας παιχνίδια σε όμιλο/League Phase του Champions League και έχει την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα την τελευταία αγωνιστική.

Η δυναμική της Μπάγερν Μονάχου στην «Allianz Arena» επιβεβαιώθηκε για άλλο ένα ευρωπαϊκό βράδυ, καθώς η ομάδα του Βενσάν Κομπανί επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν (1-0) στο μεγάλο ματς κι έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης τουλάχιστον στα play-offs του Champions League.

Εκτός όμως από τη βαθμολογική σημασία, η νίκη αυτή είχε και ιστορικό αντίκτυπο για τους Βαυαρούς, οι οποίοι σημείωσαν το 33ο σερί παιχνίδι τους χωρίς ήττα σε όμιλο/League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Πρόκειται για το κορυφαίο σερί που έχει γραφτεί ποτέ στον θεσμό και το είχε πετύχει πρώτη η Μπαρτσελόνα, με αφετηρία τη δεύτερη σεζόν του Πεπ Γκουαρδιόλα το 2009 και τερματικό σταθμό το 2020.

Πλέον, η Μπάγερν συγκατοικεί στην κορυφή μαζί με τους Μπλαουγκράνα με 31 νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες τα τελευταία έντεκα χρόνια, καθώς η τελευταία της εντός έδρας ήττα πριν τα νοκ-άουτ του Champions League σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013! Συγκεκριμένα, με θύτη τη Μάντσεστερ Σίτι (2-3).

Έτσι, οι Βαυαροί θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι τους που είναι προγραμματισμένο για την τελευταία αγωνιστική του League Phase με αντίπαλο τη Σλόβαν Μπρατισλάβας (29/1).

33 – FC Bayern Munich are unbeaten in each of their last 33 home games in the UEFA Champions League group stage respectively league phase (W31 D2), the joint-longest such run in the competition's history, level with FC Barcelona between 2009 and 2020. Fortress. pic.twitter.com/2tNxidpNL1