Εκτός δράσης για ένα σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να μείνει ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια προπόνησης και θα χάσει το παιχνίδι με τη Ρεάλ για το Champions League (27/11).

Σύμφωνα με τους Times και τον Πολ Τζόις, ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα είναι στη διάθεση του Άρνε Σλοτ για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρθηκε, ο Έλληνας παίκτης της Λίβερπουλ έχει υποστεί έναν ελαφρύ τραυματισμό στον αστράγαλο, επομένως θα χρειαστεί να απουσιάσει στα ερχόμενα παιχνίδια των Reds.

Ο 28χρονος διεθνής έχασε και το προηγούμενο ματς των Άγγλων με τη Σαουθάμπτον για την Premier League, καθώς είχε τραυματιστεί στη διάρκεια της προπόνησης, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα και θα μείνει εκτός και στον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας του.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, με τον Ολλανδό τεχνικό να αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για την κατάσταση του Τσιμίκα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Ο 28χρονος μπακ θα προστεθεί στη λίστα των απουσιών μαζί με τους Άρνολντ, Μπέκερ, Ζότα και Κίεζα.

Kostas Tsimikas facing short spell on sidelines for Liverpool after injuring ankle in training.