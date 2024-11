Ο Ρομέν Ζαν, ο φίλαθλος που έχασε τη ζωή του στις εξέδρες της Allianz Arena, ήταν πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών του Λουξεμβούργου και θερμός υποστηρικτής της Μπάγερν Μονάχου.

Η νίκη της Μπάγερν κόντρα στην Μπενφίκα επισκιάστηκε από την είδηση του θανάτου ενός οπαδού των Βαυαρών, ο οποίος υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια του ματς για το Champions League. Λίγες ώρες μετά το συμβάν που βύθισε την ομάδα του Κομπανί στο πένθος, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άτυχου φιλάθλου, ο οποίος ήταν ένας πολύ πιστός ακόλουθος των Γερμανών.

Ο Ρομέν Ζαν, είχε στο παρελθόν διατελέσει προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών του Λουξεμβούργου από το 2006 έως το 2012. Ήταν ένα άκρως αγαπητό άτομο και αρκετά δημοφιλές στην χώρα, όπως μετέδωσε το «SID».

Ο 66χρονος αγαπούσε το ποδόσφαιρο και είχε προπονήσει και την ανδρική ομάδα της Μπέτεμπουργκ, την οποία ανέβασε στην πρώτη κατηγορία τη σεζόν 2013/14.

The fan who died last night at the Bayern game against Benfica Lisbon was -Romain Jean- , he was the former national coach of the Luxembourg women's team and a passionate football fan.



May he rest in peace and may we remember him. 🕊️❤️ pic.twitter.com/w3hyqnEOu6