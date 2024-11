Η UEFA δεν θα επιβάλλει κυρώσεις στην Παρί Σεν Ζερμέν μετά το πανό των οργανωμένων οπαδών της για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν «προκλητικό» ή «προσβλητικό».

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League το βράδυ της Τετάρτης (6/11), οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ξεδίπλωσαν στις εξέδρες του «Παρκ Ντε Πρενς» πανό σχετιζόμενο με την Παλαιστίνη.

Το μήνυμα στο πανό «Ελεύθερη Παλαιστίνη, πόλεμος στο γήπεδο αλλά ειρήνη στον κόσμο», προκάλεσε αντιδράσεις στη Γαλλία, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι η UEFA ενδέχεται να προβεί σε κυρώσεις για την εμφάνισή του στο γήπεδο. Κι αυτό γιατί οποιαδήποτε μορφή πολιτικής δράσης μέσα ή κοντά στο γήπεδο, απαγορεύεται αυστηρά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, όπως αναφέρει το Άρθρο 44 των κανονισμών Ασφαλείας και Προστασίας της UEFA.

Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της UEFA, «δεν θα υπάρξει καμία πειθαρχική κύρωση, γιατί το πανό δεν μπορεί να θεωρηθεί προκλητικό ή προσβλητικό» και ως εκ τούτου η Παρί δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με κάποια ποινή.

French Interior Minister Bruno Retailleau has criticized the unfurling of a "Free Palestine" banner at a Paris Saint-Germain (PSG) soccer match, calling it "unacceptable."



