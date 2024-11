Το πανό των οργανωμένων της Παρί Σεν Ζερμέν για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς UEFA, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας να κάνει λόγο για πιθανές κυρώσεις στο κλαμπ.

Πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League (6/11,1-2), οι οργανωμένοι οπαδοί ξεδίπλωσαν ένα εντυπωσιακό πανό που αφορούσε την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και συνοδευόταν από το μήνυμα «πόλεμος στο γήπεδο, αλλά ειρήνη στον κόσμο». Οι υποστηρικτές των γηπεδούχων στη συνέχεια εμφάνισαν ακόμα ένα αναφερόμενο στη γενοκτονία, που έγραφε πως «η ζωή ενός παιδιού στη Γάζα αξίζει λιγότερο από άλλες».

