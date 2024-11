Για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2018 η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη τρίτη συνεχόμενη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

Ήττα σοκ υπέστη στη Λισαβόνα η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι κατώτεροι των προσδοκιών και ηττήθηκαν από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Ρούμπεν Αμορίμ με 4-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για τη Μάντσεστερ Σίτι η συγκεκριμένη ήττα ήταν η τρίτη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί έξι χρόνια για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Πιο συγκεκριμένα, τελευταία φορά που η Σίτι ηττήθηκε σε τρία διαδοχικά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις ήταν τον Απρίλιο του 2018, όταν είχε ηττηθεί από τη Λίβερπουλ και στα δύο παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League και ενδιάμεσα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Έτιχαντ» για την Premier League.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως οι «πολίτες» δέχτηκαν τέσσερα γκολ σε ένα παιχνίδι για το Champions League για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν τον Οκτώβρη του 2016, στην πρώτη χρονιά του Πεπ Γκουαρδιόλα στο Μάντσεστερ, όταν η Σίτι είχε ηττηθεί με 4-0 από την Μπαρτσελόνα στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

