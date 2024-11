Ο Ρούμπεν Αμορίμ δίνει το προτελευταίο του παιχνίδι ως προπονητής της Σπόρτινγκ και ο κόσμος της ομάδας της Λισαβόνας τον ευχαρίστησε με πανό.

Στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» σηκώθηκε ένα τεράστιο πανό στην κεντρική κερκίδα για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τις επιτυχίες του με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Στο πανό αυτό υπήρχε με τεράστια γράμματα το «ευχαριστώ». Δείτε πιο κάτω το πανό των φιλάθλων της Σπόρτινγκ για τον Αμορίμ που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Sporting honored Rúben Amorim before his final home game with the club pic.twitter.com/y6b0IPAw4d