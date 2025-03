Η Τσέλσι συμφώνησε με τον 17χρονο Τζεοβάνι Κουέντα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας, έναν από τους παίκτες που είχε ξεχωρίσει ο Ρούμπεν Αμορίμ ως προπονητής των Λιονταριών.

Ο Τζεοβάνι Κουέντα, το αγαπημένο «παιδί» του Ρούμπεν Αμορίμ στη Σπόρτινγκ Λισαβώvας, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Τσέλσι, κάτι που προκάλεσε αίσθηση στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 17χρονος ήταν ένας από τους αγαπημένους του Πορτογάλου τεχνικού και οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης συμφώνησε να ενταχθεί στους Μπλε το 2026, αφού πρώτα υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις υπό άκρα μυστικότητα, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Κουέντα ήταν ένας από τους πρώτους παίκτες που ο Αμορίμ ξεχώρισε όταν ανέλαβε τη Σπόρτινγκ. Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όντας μόλις 16, ενώ ο τότε προπονητής του τον... αποθέωνε με κάθε ευκαιρία. Στην αρχή της τρέχουσας περιόδου ο Κουέντα ενσωματώθηκε στην πρώτη ομάδα των Λιονταριών, με τον Αμορίμ να μένει απόλυτα ευχαριστημένος από την απόδοσή του στο δεξί άκρο της άμυνας ήδη από τα φιλικά προετοιμασίας.

Γεννημένος στη Γουινέα-Μπισσάου 17χρονος επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική Πορτογαλίας και φέτος έχει ήδη καταγράψει 43 συμμετοχές, με δύο γκολ και οκτώ ασίστ. Η Τσέλσι κατάφερε να τον πείσει για το πρότζεκτ της, αφήνοντας πίσω τη Γιουνάιτεντ και τις φήμες για συμφωνία με τη Σπόρτινγκ αντί 60 εκατ. ευρώ. Ο Αμορίμ με αυτόν τον τρόπο χάνει έναν παίκτη στον οποίο πίστευε πολύ.

🚨💣 BREAKING: Chelsea agree deal for Portuguese top talent Geovany Quenda, here we go!



Medical DONE for Quenda after secret blitz, he will join Chelsea in 2026. 🔵✨



Club to club agreement completed with Sporting and Quenda said yes to Chelsea project & Enzo Maresca’s plans. pic.twitter.com/qw4HoBQy58