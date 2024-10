Κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2024 αναδείχθηκε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, εξαργυρώνοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις σε Άστον Βίλα και Αργεντινή.

Ο «κέρβερος» της Αργεντινής, Εμιλιάνο Μαρτίνες, κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο για το 2024! Ο 32χρονος τερματοφύλακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Copa America από την εθνική Αργεντινής το προηγούμενο καλοκαίρι, καθώς και στην αξιέπαινη πορεία της Άστον Βίλα στην 4η θέση της Premier League.

Το μόνο που δεν κατάφερε ο Αργεντινός ήταν να σηκώσει και το Conference League, καθώς ο Ολυμπιακός τον νίκησε δυο φορές στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το τελικό 2-0 και με κληρονομιά το εντυπωσιακό 4-2 στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Το βάθρο συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Ουνάι Σιμόν και Αντρέι Λούνιν, τέταρτος αναδείχθηκε ο Ντοναρούμα και στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Μενιάν.

Here is the 2024 Yachine Trophy full ranking! 🧤



1️⃣ Martínez Emiliano

2️⃣ Simón Unai

3️⃣ Lunin Andriy

4️⃣ Donnarumma Gianluigi

5️⃣ Maignan Mike

6️⃣ Sommer Yann

7️⃣ Mamardashvili Giorgi

8️⃣ Costa Diogo

9️⃣ Williams Ronwen

1️⃣0️⃣ Kobel Gregor #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/6vNZHiLoDO