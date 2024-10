Χάρι Κέιν και Κίλιαν Μπαπέ αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι επιθετικοί της προηγούμενης σεζόν, τερματίζοντας το κοντέρ με 52 γκολ έκαστος!

Το βραβείο του καλύτερου επιθετικού για το 2024 μοιράστηκαν οι Χάρι Κέιν και Κίλιαν Μπαπέ! Ο Άγγλος φορ της Μπάγερν ωστόσο ήταν ο μοναδικός που παρευρέθηκε στην τελετή για να παραλάβει το βραβείο, με δεδομένο πως κανένας από τη Ρεάλ δεν ταξίδεψε στο Παρίσι. Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές πέτυχαν 52 γκολ την περασμένη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και βρέθηκαν μαζί στην κορυφή ως οι καλύτεροι «κανονιέρηδες» της περασμένης σεζόν.

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF