Μουρίνιο: «Μου έκλεψαν ένα Champions League, δεν θα το ξεχάσω ποτέ»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Φενέρ στο Europa League, έδειξε πως δεν ξεχνά όσα έγιναν πριν από 13 χρόνια, στον ημιτελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι γνωστός για την αφοπλιστική του προσωπικότητα και σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος με τις δηλώσεις του. Στο ντεμπούτο του με τη Φενέρμπαχτσε στο Europa League, δεν δίστασε να αναφερθεί σε έναν ημιτελικό Champions League που φαίνεται ότι τον έχει σημαδέψει.

Η ομάδα του Special One πανηγύρισε τη νίκη επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (2-1), ωστόσο ο Μουρίνιο κέρδισε τις εντυπώσεις με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, όταν αναφέρθηκε στον ημιτελικό του Champions League του 2011.

Παρόλο που έχουν περάσει χρόνια, ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει πως δεν έχει ξεχάσει τον ημιτελικό του 2011, όταν η Μπαρτσελόνα απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον ημιτελικό αυτό είχε σημαδέψει η αποβολή του Πέπε μετά από ένα τάκλιν στον Ντάνι Άλβες, μια φάση που οδήγησε τον Μουρίνιο, στη διάσημη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, να ρωτάει ξανά και ξανά «γιατί».

Ο Special One, στη συνέντευξη Τύπου αυτή τη φορά μετά τον αγώνα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου έκλεψαν ένα Champions League, δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Στο τέλος, υπογράμμισε ότι η επιτυχία του οφείλεται στη σκληρή δουλειά του ίδιου και της ομάδας του στη Φενέρμπαχτσε, αναφέροντας: «Δουλεύουμε σκληρά, εγώ και όλοι στο σύλλογο».

The Mourinho effect 🤌



Jose Mourinho has defended his record at Fenerbahce.



"You cannot win trophies in September" 🤷‍♂️ #BBCFootball pic.twitter.com/2HnWFqhp7g