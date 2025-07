Σύμφωνα με τη Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στο στόχαστρο τους Ιμπραχίμα Κονατέ και Γουίλιαμ Σαλιμπά για να ενισχυθεί στα μετόπισθεν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να ενισχύσει το κέντρο της άμυνάς της κι έχει ήδη βάλει στην κορυφή της λίστας της τους Ιμπραχίμα Κονατέ και Γουίλιαμ Σαλιμπά. Οι δύο Γάλλοι στόπερ, βασικοί σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ αντίστοιχα, είναι τα ονόματα που παίζουν πιο δυνατά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη Marca.

Η διοίκηση της Ρεάλ, παρότι περιμένει πρώτα τις αποχωρήσεις παικτών όπως οι Ροντρίγκο, Θεμπάγιος και Φραν Γκαρθία, έχει ως ξεκάθαρη προτεραιότητα την ενίσχυση στα μετόπισθεν. Η εικόνα της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, οι τραυματισμοί και η αβεβαιότητα γύρω από τους Μιλιτάο, Ρούντιγκερ και Αλάμπα, έχουν φέρει την άμυνα στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Βασίλισσα.

