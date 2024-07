Το νέο φορμάτ του Champions League που έρχεται στη ζωή μας από τη σεζόν 2024/25, φέρνει διαφοροποιήσεις και στον τρόπο διεξαγωγής των κληρώσεων.

Η νέα μορφή διεξαγωγής του Champions League φέρνει και νέο τρόπο κλήρωσης. Κάτι -εν πολλοίς- αναμενόμενο καθώς αν εφαρμοζόταν ο παλαιός τρόπος κλήρωσης για τη φάση των ομίλων στη νέα μορφή της φάσης του πρωταθλήματος (league phase), θα απαιτούνταν σχεδόν... 1000 μπάλες, με τουλάχιστον 36 μπολ, με αποτέλεσμα μια αφόρητα μακρά κλήρωση.

Οπότε και οι 36 ομάδες θα κληρωθούν χειροκίνητα με φυσικές μπάλες. Για κάθε ομάδα που κληρώνεται χειροκίνητα, ένα καθορισμένο αυτοματοποιημένο λογισμικό θα κληρώσει τυχαία οκτώ αντιπάλους στους τέσσερις ομίλους, οι οποίοι θα αποκαλυφθούν στην οθόνη της αίθουσας κληρώσεων και στην τηλεόραση.

Το λογισμικό θα αποφασίσει επίσης ποιοι αγώνες θα είναι εντός και ποιοι εκτός έδρας.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει με το pot 1, αναθέτοντας οκτώ αντιπάλους και στις εννέα ομάδες, τη μία μετά την άλλη, και θα συνεχιστεί με τα άλλα pot κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να αναθέσουν σε όλες τις ομάδες τους οκτώ αντιπάλους τους.

Το λογισμικό θα εγγυάται απόλυτη τυχαιότητα στο πλαίσιο των όρων κλήρωσης που προβλέπονται από τους κανονισμούς (π.χ. προστασία της χώρας και όχι περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα), ενώ παράλληλα θα εγγυάται ότι η κλήρωση μπορεί να ολοκληρωθεί για όλες τις ομάδες χωρίς να προκύψει σε κανένα σημείο αδιέξοδο.

Παρόλο που οι ομάδες θα γνωρίζουν όλους τους αντιπάλους τους μέχρι το τέλος της κλήρωσης, ο κατάλογος αγώνων με τις ημερομηνίες των αγώνων και τις ώρες έναρξης θα καταρτιστεί στη συνέχεια και θα ανακοινωθεί το Σάββατο 31 Αυγούστου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν ημερολογιακές συγκρούσεις με ομάδες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League που παίζουν στις ίδιες πόλεις.

⚽️ Confirmation of automated UEFA CL draws



“All 36 teams will be manually drawn using physical balls … software will randomly draw eight opponents across the four pots, who will be revealed on screen in the draw hall and on TV.”

Computer will determine if games are home/away