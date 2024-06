Έμερι για τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό: «Παραμέλησα το Conference γιατί επικεντρώθηκα στο πως θα μπούμε στο Champions League»

Ο Ουνάι Έμερι μίλησε για τον αποκλεισμό της Άστον Βίλα από τον Ολυμπιακό στο Conference League και τόνισε πως είχε επικεντρωθεί στο πως θα περάσει στο Champions League.

Τρεις μήνες μετά τον αποκλεισμό της Άστον Βίλα από τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση του Conference League, ο τεχνικός των Villans, Ουνάι Έμερι, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στους ημιτελικούς της ομάδας του κόντρα στους Πειραιώτες.

Ο 52χρονος Ισπανός coach τόνισε πως παραμέλησε τη διοργάνωση, γιατί είχε επικεντρωθεί στην Premier League και στο πως θα έπαιρνε το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.

«Ήθελα να παίξω στον τελικό και ήθελα να κερδίσω τον τελικό. Δέχομαι όμως ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από εμάς. Είχαμε απορροφηθεί στο πως θα καταφέρουμε να προκριθούμε στο Champions League και το πως θα τερματίσουμε ψηλά στο πρωτάθλημα, ανταγωνιζόμενοι την Τότεναμ.

Ήμασταν δυναμικοί, παρά το γεγονός πως είχαμε πολλούς τραυματίες στην πορεία. Επικέντρωσα περισσότερο τις δυνάμεις μου και τις αποφάσεις μου στην προσπάθεια να μπω στο Champions League και παραμέλησα την προσπάθεια να φτάσουμε στον τελικό του Europa Conference League».

Emery: “I wanted to play a final, I wanted to win a final, but I accepted that the Olympiacos were better than us. We were immersed in the fight for the Champions League & the League — competing with Tottenham. We arrived in strength, we had many injured along the way. I focused… https://t.co/3WDp4bgZFk