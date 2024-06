Το βραβείο του παίκτη της σεζόν του φετινού Champions League κατάφερε να κατακτήσει ο Βινίσιους.

Ήταν δίκαιο, έγινε και πράξη. Ο Βινίσιους αναδείχθηκε επάξια ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Champions League για τη σεζόν 2023/24.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ ήταν ο πιο καταλυτικός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης στο φετινό ταξίδι προς την κατάκτηση του 15ου τροπαίου. Ο «Βίνι» ήταν καθοριστικός για τη Ρεάλ, καθώς κατάφερε να σκοράρει στη φετινή διοργάνωση έξι γκολ, διαμορφώνοντας και το 2-0 στον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ» με την Ντόρτμουντ.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal