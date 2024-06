Λύση στο πρόβλημα της ταυτόχρονης συμμετοχής με την Τζιρόνα στο Champions League φαίνεται πως βρήκε η Μάντσεστερ Σίτι. Κανονικά στο Europa League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νις του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Τη λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα των τελευταίων μηνών φαίνεται πως κατάφερε να βρει το City Football Group. Φυσικά, ο λόγος έχει να κάνει με την ταυτόχρονη συμμετοχή των Μάντσεστερ Σίτι και Τζιρόνα στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ένα ζήτημα που προβλημάτισε αρκετά τους ανθρώπους του CFG. Ο όμιλος ωστόσο, σε συνεργασία με την UEFA φαίνεται πως κατάφεραν να βρουν τη φόρμουλα και έτσι τόσο η Μάντσεστερ Σίτι, όσο και η Τζιρόνα θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν στο νέο Champions League.

Σύμφωνα με τους Times, το City Football Group θα ακολουθήσει τα βήματα των Μίλαν και Τουλούζ και θα συνεργαστεί με την UEFA προκειμένου να γίνουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη δομή της Τζιρόνα η οποία έτσι και αλλιώς δεν ανήκει στο 100% στον όμιλο, σε αντίθεση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αντίστοιχη λύση βρήκε και ο όμιλος INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Με την κατάκτηση του Κυπέλλου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την παρουσία της στο Europa League, εκεί όπου θα βρίσκεται και η άλλη ομάδα του Ράτκλιφ, η Νις. Ο όμιλος του Άγγλου δισεκατομμυριούχου φέρεται να έχει βρει την ίδια φόρμουλα με την αντίστοιχη του City Football Group και έτσι οι ομάδες του δεν θα έχουν πρόβλημα στη συμμετοχή τους στο Europa League.

Βέβαια, για όλες τις ομάδες η συγκεκριμένη λύση θεωρείται προσωρινή και σύμφωνα με τους Times θα γίνει επανεξέταση την επόμενη αγωνιστική περίοδο ώστε να γίνουν περισσότερες αλλαγές.

Uefa set to allow Manchester clubs to play alongside sister teams in Europehttps://t.co/8FBrModMO6