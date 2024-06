Το «παρών» με... στυλ θα δώσει στον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ροναλντίνιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Champions League έχει μπει στην τελική της ευθεία (01/06 - 22:00). Τη «μάχη» ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Ρεάλ Μαδρίτης μάλιστα θα παρακολουθήσουν από τα επίσημα του «Γουέμπλεϊ» κι ένα σωρό θρύλοι του ποδοσφαίρου και celebrities. Ανάμεσα σε αυτούς - αλλά και τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες - και ο Ροναλντίνιο!

Ronaldinho pulled up to London in a pink Nike x Rolls Royce pic.twitter.com/mpo4tph8LD