Το τέρμα της Μπονμάτι στο 63' και της Πουτέγιας στο 90+5' «χάρισαν» το δεύτερο συνεχόμενο Champions League γυναικών στην τρομερή Μπαρτσελόνα, που επικράτησε στο «Σαν Μαμές» με 2-0 της Λυών.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Λυών με 2-0 και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο Champions League γυναικών και τρίτο στις τελευταίες έξι διοργανώσεις! Το γκολ της Αϊτάνα Μπονμάτι και της Αλέσια Πουτέγιας έκριναν τον 22ο τελικό του Women's Champions League στο «Σαν Μαμές».

Στο πρώτο μέρος οι Μπλαουγκράνα ήταν καλύτερες και έχασαν την καλύτερη ευκαιρία τους στο 28ο λεπτό, με πρωταγωνίστρια την Πατρίσια Γκιχαρό. Η αρχηγός της Μπάρτσα έπιασε το σουτ και η τερματοφύλακας των Λιονέ, Κριστιάν Εντλέ, απέκρουσε εντυπωσιακά μακριά την μπάλα.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιόναταν Χιράλντεθ ανέβασε στροφές και κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση του γκολ ξεκίνησε από τα πόδια της Μαριόνα Καλντεντέι, η οποία «μοίρασε» στην Μπονμάτι και εκείνη με τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία της Εντλέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Πουτέγιας στις καθυστερήσεις του αγώνα και συγκεκριμένα στο 90+5' διπλασίασε τα τέρματα της ισπανικής ομάδας με δυνατό σουτ που διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και έστειλε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της Ευρώπης.

Μπαρτσελόνα: Κολ, Μπρόουνζ, Παρέδες, Σίρσταντ-Ένγκεν, Ρολφό (67' Μπατλ), Μπονματί, Γουάλς (90+2' Πουτέγιας), Γκιχάρο, Χάνσεν, Παραγουέλο (85' Μπρουγκτς), Καλντεντέι (90+2' Πίνα)

Λυών: Έντλερ, Κάρπεντερ, Ζιλέ (60' Μπεκό), Ρενάρ, Σάχα, Οράν, Βίνκε, ντε Ντονκ (81' Χέγκερμπεργκ), Ντιανί, Κασκαρίνο (64' Μαϊρί), Ντουμορνάι

The World's best, the golden girl, the Ballon d'Or, Aitana Bonmatiiiiiii!!!! 🔥



FC Barcelona lead Olympique Lyonnais in Bilbao.



Watch FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais in the 2024 UWCL Final Live and Free on https://t.co/0z5fAmShqh, now!

#UWCLonDAZN | #UWCLFinal | #UWCL pic.twitter.com/BtuXtVxFnQ