Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε πως ο Ορελιέν Τσουαμενί δεν θα είναι έτοιμος για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντόρτμουντ.

Χωρίς τον Ορελιέν Τσουαμενί θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League με την Ντόρτμουντ. Ο βασικός μεσοαμυντικός της Βασίλισσας τραυματίστηκε στο πόδι στον δεύτερο ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και παρά την αισιοδοξία πως θα προλάβαινε να τεθεί στη διαθέση του Κάρλο Αντσελότι ο Ιταλός τεχνικός έκανε γνωστό πως ο Γάλλος δεν θα είναι έτοιμος για τη μεγάλη μάχη του «Wembley» την 1η Ιουνίου.

«Ο Τσουαμενί δεν θα παίξει στον τελικό του Champions League. Είναι σε φάση ανάρρωσης για να είναι έτοιμος για το EURO 2024», είπε ο Καρλέτο σε δηλώσεις του μετά την τελευταία προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης με την Μπέτις του Σωκράτη Παπασταθόπουλου για την τελευταία αγωνιστική της La Liga.

🚨🎙| Ancelotti: "Tchouaméni is OUT of the Champions League final. He's recovering for the EURO." pic.twitter.com/nWUbnFWlzt