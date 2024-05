Μπέλινγκχαμ: «Ήμουν επτά στο Μπέρμιγχαμ και ονειρευόμουν τέτοιες νύχτες» (vid)

Ο Μπέλινγκχαμ φόρεσε μια ιδιαίτερη φανέλα μετά τον απίστευτο θρίαμβο της Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Champions League κόντρα στη Μπάγερν.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ άλλαξε τη φανέλα που φορούσε στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπάγερν Μονάχου και έβαλε μια ειδικά σχεδιασμένη κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής συνέντευξης στο TNT Sports μετά τον ημιτελικό του Champions League.

Ο Άγγλος διεθνής ήταν μέρος της ομάδας της «βασίλισσας» που έκανε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα come back στην ιστορία του Champions League, επικατώντας με 4-3 συνολικά της Μπάγερν.

Η ομάδα του Αντσελότι βρήκε απέναντί της τον Νόιερ στα πρώτα 60 λεπτά παιχνίδιου, ο Αλφόνσο Ντέιβις έδωσε προβάδισμα στους Βαυαρούς, αλλά ο Χοσέλου νίκησε τελικά τον πολύπειρο κίπερ ισοφαρίζοντας για την ομάδα του (1-1). Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Χοσέλου εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ρούντιγκερ. Το γκολ αρχικά δόθηκε ως οφσάιντ, πριν η απόφαση αυτή ανατραπεί από το VAR.

Μετά τον αγώνα, ο Μπέλινγκχαμ παραχώρησε συνέντευξη στοTNT Sports λέγοντας: «Κοίταγα γύρω μου [πριν από το παιχνίδι] και σκέφτηκα: δεν θα μπορούσα να είμαι σε καλύτερη θέση, με καλύτερους ανθρώπους. Πού αλλού θα προτιμούσατε να είστε; Ήμουν επτά στο Μπέρμιγχαμ και ονειρευόμουν τέτοιες νύχτες. Το να φτάσω εδώ και να θέλω να είμαι κάπου αλλού, δεν έχει νόημα για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αισθάνομαι σαν οικογένεια, οι παίκτες αισθάνονται σαν οικογένεια, οι οπαδοί νιώθουν σαν οικογένεια».

Ο Άγγλος μέσος φορούσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μια φανέλα με τη φράση «A por la 15» - κυριολεκτικά σημαίνει «Πάμε για το 15ο» και φυσικά αναφερόταν στο 15ο Champions League στο οποίο στοχεύει η «βασίλισσα» στον τελικό κόντρα στην Ντόρτμουντ.

