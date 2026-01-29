Παρότι τον... πλήγωσε, ο Τιμπό Κουρτουά αποθέωσε τον Ανατόλι Τρούμπιν μετά το γκολ που του έβαλε ο Ουκρανός.

Ως ένας εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων της γενιάς του, ο Τιμπό Κουρτουά έχει κληθεί να αντιμετωπίσει πολλάκις σπουδαίους επιθετικούς και δεν ήταν λίγες οι φορές που κατέβασε... ρολά, σταματώντας σουτ και κεφαλιές που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να σταματήσει.

Ωστόσο, το βράδυ της Τετάρτης, ο Βέλγος είδε την εστία του να παραβιάζεται τέσσερις φορές απέναντι στην Μπενφίκα και η τελευταία εξ αυτών ήταν από έναν... συνάδελφό του. Ο Ανατόλι Τρούμπιν προωθήθηκε για την τελευταία φάση του αγώνα ανάμεσα στους Αετούς και τη Ρεάλ Μαδρίτης και με απίθανη κεφαλιά λύτρωσε την ομάδα του, στερώντας στη Βασίλισσα μία θέση στην οκτάδα της League Phase του Champions League.

Παρά την πίκρα του όμως, ο Κουρτουά έσπευσε να αποθεώσει τον Ουκρανό μετά τη λήξη της αναμέτρησης, γνωρίζοντας πόσο μεγάλο πράγμα ήταν αυτό που πέτυχε ο 24χρονος τερματοφύλακας - και που ο ίδιος δεν έχει βιώσει, καθώς δεν έχει σκοράρει ποτέ στην τεράστια καριέρα του. Αναμενόμενα, η ζεστή αγκαλιά του γκολκίπερ της Ρεάλ σε εκείνον της Μπενφίκα έγινε viral, με άπαντες να παραδέχονται τον έμπειρο τερματοφύλακα για την όμορφη κίνησή του, ειδικά σε μία δύσκολη στιγμή για τη δική του ομάδα.

