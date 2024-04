Αντρέι Λούνιν: Όταν το «never give up» παίρνει σάρκα και οστά

Πέρασε από συνεχόμενους δανεισμούς. Επέστρεψε στη Μαδρίτη για να αναπληρώνει τους... αναπληρωματικούς της Ρεάλ ωστόσο ο Αντρέι Λούνιν δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πάλεψε, πίστεψε στον εαυτό του και έφτασε να γίνει ο ήρωας της Βασίλισσας σε προημιτελικό του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά. Μια στιγμή. Ένα συμβάν. Έστω και από... σπόντα. Από τύχη. Ή και από την ατυχία κάποιου άλλου. Μια τέτοια ευκαιρία βρήκε μπροστά του ο Αντρέι Λούνιν. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης. Ο Λούνιν άντεξε το «σφυροκόπημα» της Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο «Έτιχαντ». Πάλεψε για παραπάνω από 210 αγωνιστικά λεπτά. Δεν λύγισε από την ασφυκτική πίεση της Σίτι και αφού κράτησε όρθια τη Ρεάλ, της εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Ένας άνθρωπος που εδώ και δύο χρόνια ζει με το άγχος του πολέμου στη χώρα του. Δεν τα παρατάει ωστόσο. Συνεχίζει να παλεύει και να δουλεύει. Και το ποδόσφαιρο δικαιώνει πάντα τους.... πολεμιστές.

Ήταν καλοκαίρι του 2018, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή έναν άγνωστο Ουκρανό τερματοφύλακα από τη Ζόρια. Ο λόγος για τον τότε 19χρονο Αντρέι Λούνιν. Ένα όνομα το οποίο ωστόσο δεν ήταν «φρέσκο» για τα τμήματα σκάουτινγκ των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Ο Λούνιν είχε ξεχωρίσει από μικρός. Μεγαλωμένος στις ακαδημίες της Ντνίπρο, μετακόμισε στο Λουχάνσκ. Με τη Ζόρια ο Λούνιν έλαμψε και αναπόφευκτα παραχωρήθηκε έναν χρόνο αργότερα, έναντι ενός ποσού κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν τον απέκτησαν οι άνθρωποι της Ρεάλ ήξεραν ότι έπαιρναν έναν άπειρο τερματοφύλακα. Για αυτό και η διοίκηση της Βασίλισσας αποφάσισε να «ψήσει» τον Ουκρανό με συνεχόμενους δανεισμούς. Το ίδιο καλοκαίρι κιόλας η Βασίλισσα συμφώνησε με τη Λεγκανές για τον δανεισμό του Ουκρανό τερματοφύλακα. Η σεζόν ωστόσο δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον Λούνιν ο οποίος μέτρησε μόλις 7 συμμετοχές. Ο επόμενος δανεισμός του Λούνιν ήταν ακόμα χειρότερος. Στη Βαγιαδολίδ δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου.

Μόλις δύο συμμετοχές μέτρησε, με τη Βασίλισσα να προχωράει στην πρόωρη διακοπή του δανεισμού του τον Γενάρη του 2020, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τα χέρια με τη Ρεάλ Οβιέδο για την παραχώρηση του Ουκρανού και πάλι με τη μορφή του δανεισμού. Εκεί ο Λούνιν έμεινε για ένα εξάμηνο σχεδόν. Μέτρησε 20 συμμετοχές και η παρουσία του ήταν σε γενικότερα πλαίσια θετική. Δεν ήταν ωστόσο αρκετή. Ο Λούνιν ήθελε να βγει από τον φαύλο κύκλο. Και η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο...

Ρεάλ και Λούνιν αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην περιπέτεια με τους απανωτούς δανεισμούς το καλοκαίρι του 2020. Ο Ουκρανός θέλησε να παλέψει στη Μαδρίτη γνωρίζοντας τον βαθμό δυσκολίας που είχε μπροστά του. Πήρε ελάχιστα λεπτά, με μερικές συμμετοχές σε... νεκρά παιχνίδια. Δεν τα παράτησε ποτέ ωστόσο. Χρειάστηκε να περιμένει χρόνια για να πάρει μια πραγματική ευκαιρία. Και εν τέλει, αυτή ήρθε μέσω της ατυχίας του συμπαίκτη του.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Κουρτουά άλλαξε τα δεδομένα στην εστία της Βασίλισσας. Η Ρεάλ προχώρησε μάλιστα στον δανεισμό του Κέπα από την Τσέλσι με σκοπό να δώσει τα γάντια του βασικού στον Ισπανό τερματοφύλακα. Ο Λούνιν ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Δεν έμεινε τόσα χρόνια για να χάσει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία έτσι απλά. Όχι μόνο πάλεψε, αλλά τελικά κέρδισε τον Κέπα στη μάχη για τη θέση κάτω από τα δοκάρια της Βασίλισσας. Μέσα στη σεζόν ο Λούνιν κατάφερε με το σπαθί του να γίνει ο βασικός τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το παιχνίδι στο «Έτιχαντ» δεν ήταν το πρώτο φετινό της Ρεάλ που κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις επεμβάσεις του Λούνιν. Ο Ουκρανός φρόντισε να το κάνει και στη φάση των «16» απέναντι στη Λειψία μέσα στη Γερμανία, στον πρώτο αγώνα που έδωσαν οι δύο ομάδες. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας ήταν ένα... ζωντανό τείχος απέναντι στους «ταύρους» και κράτησε το μηδέν με μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία. Ο Λούνιν πραγματοποίησε σε εννιά επεμβάσεις, με τον αριθμό να αποτελεί συλλογικό ρεκόρ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έγινε μόλις ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ιστορία της Ρεάλ που μετράει εννιά επεμβάσεις σε έναν αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, μετά τον Τιμπό Κουρτουά στον τελικό του Champions League το 2022 απέναντι στη Λίβερπουλ. Το πιο εντυπωσιακό της αναμέτρησης είναι το ότι ο Ουκρανός «κέρβερος» κατάφερε να αποσοβήσει... 2.2 γκολ σύμφωνα με τα xGoals.

9 - Andriy Lunin is the second @realmadriden goalkeeper to make 9+ saves in a single Champions League game without conceding since at least 2003/04, after Thibaut Courtois in the final against Liverpool in 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8