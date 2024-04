Η προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι καθυστέρησε χθες κατά μία ώρα με αποτέλεσμα οι ισπανοί δημοσιογράφοι να αναγκαστούν να φύγουν προτού δουν ποιοι παίκτες ήταν παρόντες.

Η χθεσινή προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι δεν έγινε ποτέ στην ώρα της και υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί για να δουν τα 10-15 πρώτα λεπτά που επιτρέπεται να μην μπορέσουν να δουν ποιοι ήταν οι ποδοσφαιριστές των «πολιτών» που ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα.

Η ομάδα του Μάντσεστερ καθυστέρησε να βγει στο γήπεδο για περίπου μία ώρα με αποτέλεσμα όσοι από τους Ισπανούς ρεπόρτερ περίμεναν εκεί καρτερικά για να δουν ποιοι παίκτες τους της ομάδας του Γκουαρδιόλα θα βγουν να προπονηθούν στο χορτάρι να φύγουν άπραγοι.

Υπενθυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάποιους παίκτες που δεν είναι δεδομένο πως είναι έτοιμοι να αγωνιστούν απόψε (17/04-22:00) κόντρα στην «βασίλισσα», όπως είναι ο Γουόκερ και ο Άκε και γι' αυτό είναι πιθανό να ακολουθήθηκε από τους πολίτες η πρακτική αυτή.

Για όσους θεωρούν πως μπορεί το γεγονός αυτός να ήταν τυχαίο, κάτι αντίστοιχο συνέβη και πέρυσι στην προπόνηση της Σίτι πριν το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην Αγγλία.

