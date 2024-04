Σάλος στη Γαλλία με βίντεο από το Παρκ ντε Πρενς, στο οποίο νεαρός οπαδός της Μπαρτσελόνα κάνει ρατσιστικές χειρονομίες προς εκείνους της Παρί Σεν Ζερμέν!

Η πολύ βελτιωμένη Μπαρτσελόνα νίκησε στο Παρίσι την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-2 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League. Η τεράστια εκτός έδρας νίκη κόντρα στους Παριζιάνους ήρθε υπό την παρουσία αρκετών οπαδών της στο Παρκ ντε Πρενς.

Κάποιοι εξ αυτών όμως τράβηξαν τα βλέμματα για τους λάθος λόγους, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε μια παρέα από πιτσιρικάδες να κάνουν ρατσιστικές χειρονομίες, μιμούμενοι τη μαϊμού, και ναζιστικούς χαιρετισμούς!

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Barcelona supporters were filmed making racist gestures and Nazi salutes towards PSG fans at the Parc des Princes this evening.



🎥 @YaseenPvris



pic.twitter.com/RehS0P9CdZ