Η Μπαρτσελόνα απέκλεισε τη Νάπολι και η Γιουβέντους πανηγυρίζει την πρόκρισή της στο Μουντιάλ Συλλόγων του 2025.

Η Νάπολι έμεινε εκτός και ο Ντε Λαουρέντις δεν θα δώσει το πριμ των 10 εκατ. ευρώ στους παίκτες του. Οι Ναπολιτάνοι δε συνεχίζουν στο Champions League και η Γιουβέντους πανηγυρίζει, γιατί θα πάρει τη θέση τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ το 2025. Η Νάπολι ήταν πέντε βαθμούς πίσω από τη Γιούβε στην ειδική βαθμολογία της FIFA και αναζητούσε πρόκριση στους «8», αλλά και μια νίκη στην επόμενη φάση. Αυτή δεν ήρθε ποτέ και η Γιούβε μαζί με την Ίντερ θα εκπροσωπήσουν την Ιταλία στη νεοσύστατη διοργάνωση.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!



As a result of @sscnapoli's elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe's ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh