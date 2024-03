Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, αποκάλυψε ότι πιστεύει ότι έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας πριν τον αγώνα με τους παίκτες του.

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Τούχελ, αποκάλυψε ότι πιστεύει πως έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του κατά τη διάρκεια μιας παθιασμένης ομιλίας πριν τον αγώνα κόντρα στη Λάτσιο για τους «16» του Champions League. Ο Γερμανός προπονητής ξεπέρασε τα όρια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και παραδέχτηκε ότι μπορεί να έσπασε το δάχτυλο του ποδιού του αφού έδωσε μια κλωτσιά στην πόρτα των αποδυτηριών.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο τεχνικός των Βαυαρών ανέφερε: «Καθώς έδινα τις οδηγίες μου πριν τον αγώνα, ήρθα σε επαφή με μια πόρτα και σκέφτηκα ότι μπορεί να είχα σπάσει το δάχτυλο του ποδιού, τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Είναι πολύ οδυνηρό γιατί δεν μπορούσα να σταθώ και κάθισα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλά είναι όλα καλά».

Μίλησε επίσης στο Amazon Prime, όπου πρόσθεσε: «Έλαβα αμέσως θεραπεία, αλλά δεν είχα το θάρρος να βγάλω το παπούτσι μου, καθώς ανησυχούσα ότι δεν θα μπορέσω να το ξαναφορέσω».

