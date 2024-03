Μπαπέ, Κέιν ή Χάαλαντ: Ο Ρίο Φέρντιναντ δε δίστασε να επιλέξει (vid)

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ δεν δίστασε να επιλέξει μεταξύ των Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ μετά τη χθεσινή αγωνιστική του Champions League.

Ο Κιλιάν Μπάπε και ο Χάρι Κέιν πρωταγωνίστησαν στις νίκες/προκρίσεις των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα.

Ο Μπαπέ σκόραρε δις στη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Κέιν σημείωσε επίσης δύο γκολ καθώς η ομάδα του επικράτησε της Λάτσιο με 3-0.

Ο Χάαλαντ, εν τω μεταξύ, θα αγωνιστεί απόψε (06/03), καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Κοπεγχάγη.

Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης (05/03), ο Ρίο Φέρντιναντ κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στους τρεις σούπερ σταρ επιθετικούς. Και ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχασε χρόνο απαντώντας στην ερώτηση χωρίς περιστροφές: «Μπαπέ, λυπάμαι, λυπάμαι. Είναι όλοι υπέροχοι. Δεν υπάρχει καμία κακή ή λάθος απάντηση εδώ πραγματικά, αλλά... Μπάπε φίλε. Θα πλήρωνα καθημερινά για να τον βλέπω να προπονείται πόσο μάλλον να παίζει σε έναν αγώνα, γιατί δημιουργεί πράγματα μόνος του. Μπορώ να του δώσω την μπάλα πίσω αριστερά και μπορεί να σκοράρει».

Ο Φέρντιναντ πρόσθεσε: «Μπορώ να του δώσω την μπάλα οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο και θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι. Οι άλλοι δύο όχι τόσο πολύ. Είναι υπέροχοι, μην με παρεξηγείτε. Αλλά ο Μπαπέ μόλις πήρε κάτι διαφορετικό που θα με έκανε να σηκώνομαι το βράδυ και να λέω: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου».

Kylian Mbappé > Erling Haaland, Harry Kane AND Thierry Henry? 😮‍💨@rioferdy5 and Owen Hargreaves ran out of plaudits for Mbappé!



🎙️@laura_woodsy | #UCL pic.twitter.com/T7vg8eg5YE