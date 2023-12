Ο Ασράφ Χακίμι ενημερώθηκε από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν ότι η Μίλαν σκόραρε στην Αγγλία και ο Μαροκινός έκανε νοήματα στους συμπαίκτες του να... ηρεμήσουν και να σταματήσουν την πίεση, κάτι που εξόργησε τον Κίλιαν Μπαπέ.

Έστω και με τα χίλια ζόρια, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να προκριθεί στη νοκ άουτ φάση του Champions League, καθώς το διπλό της Μίλαν στην Αγγλία απέναντι στη Νιούκαστλ «βόλεψε» την ομάδα του Λουίς Ενρίκε που έμεινε στο «Χ» κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Μια αναμέτρηση που τα είχε όλα, με τις δύο ομάδες να χάνουν τα... άχαστα. Το άγχος στο στρατόπεδο της Παρί κυριαρχούσε, μέχρι που η Μίλαν πέτυχε το δεύτερο της γκολ. Εκείνη τη στιγμή, λίγο μετά το 88ο λεπτό της αναμέτρησης, ο πάγκος της Παρί ενημέρωσε τον Χακίμι για την εξέλιξη στον αγώνα της Νιούκαστλ, ζητώντας από τον Μαροκινό να το μεταφέρει στους συμπαίκτες του.

Ο Χακίμι έκανε νοήματα στους υπόλοιπους και τους ζήτησε να ηρεμήσουν και να σταματήσουν την πίεση. Μια κίνηση που έφερε ωστόσο την έκρηξη του Κίλιαν Μπαπέ ο οποίος από την πλευρά του ήθελε τη νίκη. Ο Γάλλος μάλιστα έδωσε και συνέχεια, καθώς μετά το τελικό σφύριγμα, έκανε τα παράπονα του στον Χακίμι και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, δείχνοντας τον εκνευρισμό του για το... χαλάρωμα των τελευταίων λεπτών.

Despite PSG qualifying to the knockout stages, Mbappé was not pleased with the performance in Dortmund. pic.twitter.com/AXbjsYQLt3