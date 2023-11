Στην... ιστορία θα μείνει η παρουσία του Ζοάο Κανσέλο απέναντι στην Πόρτο, καθώς ο Πορτογάλος μπακ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση «μπλαουγκράνα» ποδοσφαιριστή στη μετά Μέσι εποχή.

Η Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε κόντρα στην Πόρτο, ωστόσο χάρη στους δύο Ζοάο, κατάφερε να φέρει «τούμπα» το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση της στα νοκ άουτ του Champions League, για πρώτη φορά μετά τη φυγή του Λιονέλ Μέσι από το κλαμπ.

Μια νίκη η οποία φέρει τη σφραγίδα του Ζοάο Κανσέλο. Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με διαφορά, καθώς κατάφερε να σκοράρει το πρώτο γκολ και να «σερβίρει» το δεύτερο στον Φέλιξ, συμβάλλοντας τα μέγιστα για την επικράτηση της Μπαρτσελόνα και την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Μια εμφάνιση η οποία στα ratings βαθμολογήθηκε με το απόλυτο 10/10. Μάλιστα, η all around συμμετοχή του Κανσέλο στην αναμέτρηση και η μεγάλη επιρροή που είχε τόσο στον επιθετικό τομέα, όσο και στον αμυντικό τομέα, καθιστούν την εμφάνιση του Πορτογάλου, κορυφαία στη μετά Μέσι εποχή.

Από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε ο Αργεντίνος σταρ από τη Βαρκελώνη, μονάχα δύο ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, πέρα από τον Κανσέλο, έχουν ολοκληρώσει παιχνίδι με το απόλυτο 10/10. Μια ο Γκάβι στο Super Cup της περασμένης σεζόν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και μια ο Λεβαντόφσκι την περασμένη σεζόν στο Champions League, απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Πορτογάλος μπακ ωστόσο, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα μετά από τρία χρόνια, που ολοκληρώνει αγώνα Champions League, με 1+ γκολ, 1+ ασίστ, 5+ δημιουργημένες ευκαιρίες και 5+ επιτυχημένες ντρίμπλες. Τελευταίος, ο Λιονέλ Μέσι κόντρα στη Γιουβέντους το 2020...

Before João Cancelo against Porto, the last player to score a goal, assist a goal, create 5+ chances and complete 5+ take-ons in a Champions League match...



Lionel Messi in October 2020 (#FCB v Juventus). pic.twitter.com/TuapK6D0Zl