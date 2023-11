Ο Λούκα Μόντριτς έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Νάπολι για τη φάση των ομίλων του Champions League, με τον Κάρλο Αντσελότι να παίρνει για πρώτη φορά στην αποστολή τον γιο του Ζινεντίν Ζιντάν, Τεό.

Χωρίς τον Λούκα Μόντριτς θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Νάπολι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League (29/11, 22:00). Ο Κροάτης μέσος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο μηριαίο, έγινε αναγκαστική αλλαγή κόντρα στην Κάντιθ και δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τους Ναπολιτάνους, όμως αναμένεται να είναι έτοιμος για το ματς πρωταθλήματος με τη Γρανάδα (2/12).

Ο 38χρονος χαφ είναι ακόμα μια «πληγή» στο κέντρο της Βασίλισσας, καθώς εκτός παραμένουν οι τραυματίες Εντουάρντο Καμαβινγκά και Ορελιέν Τσουαμενί. Θυμίζουμε πως «νοκ» άουτ βρίσκονται και οι Βινίσιους Κέπα, Γκιουλέρ, όπως και οι μακροχρόνια απόντες Τιμπό Κουρτουά και Έντερ Μιλιτάο.

Στο πλαίσιο των πολλών απουσιών ο Κάρλο Αντσελότι κάλεσε για πρώτη φορά στην αποστολή τον Τεό Ζιντάν. Ο 21χρονος γιος του «Ζιζού» είναι κεντρικός μέσος και αγωνίζεται στη Β' ομάδα των Μερένγκες. Υπό τις οδηγίες του Ραούλ μετράει την τρέχουσα σεζόν στην Καστίγια 13 εμφανίσεις και δυο ασίστ.

Στην αποστολή βρίσκονται και οι 19χρονοι μέσοι Νίκο Παθ και Μάριο Μαρτίν.

📋✅ Our squad for the match 🆚 @en_sscnapoli!#UCL pic.twitter.com/3C4Yi3MHUP