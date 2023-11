Από τα μαχαιρώματα στο Μιλάνο στον αιματηρό πανικό του Σαν Σεμπαστιάν. Πλέον ούτε το Champions League γλιτώνει από την οπαδική βία και για ακόμη μια «αστεράτη» εβδομάδα έγινε φανερό πως το κύμα του χάους έχει παρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη.

Μαχαίρια, τραυματισμοί και συγκρούσεις. «Πόλεμοι» σε φλεγόμενα σοκάκια, φασαρίες και συλλήψεις. Φαινόμενα που με όπλο το μίσος φροντίζουν με συνέπεια να επισκιάζουν οτιδήποτε ποδοσφαιρικό πριν από κάθε, να απομακρύνουν το παιχνίδι από την ουσία του. Εντάξει, στην Ελλάδα, η βία, οι οπαδικές συμπλοκές, μέχρι και οι δολοφονίες, πλέον δεν προκαλούν - δυστυχώς - την ίδια εντύπωση.

Μόνο που οι διαστάσεις του προβλήματος έχουν πλέον ξεφύγει. Σε μια ακόμα - θεωρητικά λαμπερή - εβδομάδα «αστεράτης» δράσης, έγινε αντιληπτό πως ο τυφώνας της οπαδικής βίας, της οργής και του μίσους, στην πραγματικότητα έχει παρασύρει κάθε χώρα και το ποδόσφαιρό της στον διάβα του. Και έχει αφήσει την Ευρώπη να «βυθίζεται» ολοένα και περισσότερο, με πραγματικά ανησυχητικούς ρυθμούς, σε αυτό το χάος.

Μπαπέ, Λεάο, Ντεμπελέ, Ζιρού. Μόνο μερικά από τα... αστέρια που είδαν τη λάμψη τους να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα την παραμονή του ντέρμπι ανάμεσα στη Μίλαν και την Παρί Σεν Ζερμέν στον ιταλικό βορρά. Περίπου 50 τιφόζι των Ροσονέρι αποφάσισαν να τρομοκρατήσουν τους αντιπάλους τους. Με κράνη, μάσκες και πυρσούς επιτέθηκαν σε ένα μικρό γκρουπ οπαδών της γαλλικής ομάδας, στην καρδιά μάλιστα του Μιλάνου, στα κανάλια της πόλης. Οι Γάλλοι είχαν ήδη συγκρουστεί με τις ιταλικές Αρχές και η «μάχη» μεταξύ των δύο μικρών στρατών έδειχνε αναπόφευκτη. Το αποτέλεσμα; Ένας σοβαρά τραυματίας οπαδός της Παρί, μαχαιρωμένος δύο φορές στο πόδι κι ακόμη ένας μαχαιρωμένος αστυνομικός. Μια ακόμα έκφραση της ίδιας απαράδεκτης συνήθειας, στο ίδιο μέρος που πριν από περίπου δύο μήνες είχε μαχαιρωθεί κι ένας Άγγλος οπαδός της Νιουκάστλ.

Σαν... βάρβαροι σε κάποιο χωριό που βρήκαν μπροστά τους. Οι θεωρητικά φιλήσυχοι Βέλγοι, που δεν φημίζονται ως θερμόαιμοι βρήκαν την ευκαιρία να σπείρουν τον πανικό την παραμονή του εκτός έδρας παιχνιδιού της Αντβέρπ με την Πόρτο. Περίπου 300 ultras από την Αμβέρσα έκαναν κανονική επιδρομή στους γραφικούς στενούς δρόμους του κέντρου της πόλης, πετώντας ό,τι τραπέζια και καρέκλες βρήκαν μπροστά τους. Προκάλεσαν έναν πραγματικό χαμό στην πόλη, με τα μαγαζιά να παίρνουν εντολή να κλείσουν νωρίτερα για να προστατευθούν οι ιδιοκτήτες τους. Οι Πορτογάλοι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αναπάντητη την επίθεση και ξεχύθηκαν κι αυτοί στους δρόμους για να προστατεύσουν την πόλη τους. Οι σώμα με σώμα «μάχες» στην «ομίχλη» των καπνογόνων τελείωσαν με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση λαστιχένιων σφαιρών και προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις.

07.11.2023, A group of 300 hools from Antwerp🇧🇪 causing panic in Porto🇵🇹 downtown, reports of flares through the air and terraces destroyed https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/X4odpzgBKt