Εισβολή στον αγωνιστικό χώρο του αγώνα Κοπεγχάγη - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ακτιβιστής ξέφυγε από την ασφάλεια και μπήκε στο γήπεδο με σημαία της Παλαιστίνης.

🚨🚨| A person enters the pitch and raises the Palestine flag during the Copenhagen and Manchester United game.



