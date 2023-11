Σύμφωνα με διεθνή Μέσα, 300 οπαδοί της Αντβέρπ δημιούργησαν χάος και υλικές ζημιές σε καταστήματα στο κέντρο του Πόρτο.

Δεν υπήρξαν συμπλοκές μόνο μεταξύ οπαδών της Μίλαν και της Παρί. Περισσότεροι από 300 οπαδοί της Αντβέρπ βρέθηκαν στο κέντρο του Πόρτο και δημιούργησαν χάος προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές σε καταστήματα. Μάλιστα, κάποιοι πετούσαν πράγματα από ταράτσες ενώ προσπάθησαν να δημιουργήσουν δολιοφθορές σε σπίτια.

Οι πορτογαλικές Αρχές, δε, έδωσαν εντολή να κλείσουν τα καταστήματα ώστε να γλιτώσουν από τη μανία των χούλιγκαν.

Τα παρακάτω videos είναι χαρακτηριστικά για το τι συνέβη τη νύχτα της Δευτέρας:

