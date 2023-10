Την κουτουλιά του Ζιντάν στον Ματεράτσι στον τελικό του Mundial του 2006, έκαναν αναπαράσταση οι Ντι Λορέντσο και Γκολίνι της Νάπολι.

Σε μια άκρως... χιουμοριστική αναπαράσταση της κουτουλιάς του Ζινεντίν Ζιντάν στον Ματέο Ματεράτσι, προχώρησαν οι Τζοβάνι ντι Λορέντσο και Πιερλουίτζι Γκολίνι.

Λίγες ώρες πριν η Ουνιόν Βερολίνου φιλοξενήσει τη Νάπολι για τους ομίλους του Champions League, στο γήπεδο που είχε λάβει χώρα το συγκεκριμένο συμβάν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, οι δύο ποδοσφαιριστές με το που πάτησαν στο χορτάρι του γήπεδου, θυμήθηκαν εκείνο το επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα την απόβολη του Γάλλου super star.

Δείτε εδώ το video:

Gollini and Di Lorenzo couldn't resist recreating Zidane's headbutt on the Olympiastadion pitch pic.twitter.com/6xrSLjEufj