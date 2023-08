Ο Γκαστόν Άβιλα συμφώνησε με τον Άγιαξ και περιμένει το τελικό «ΟΚ» για να αποχωρήσει από την Αντβέρπ, την οποία θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-offs του Champions League αν αποκλείσει την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Η προσοχή της ΑΕΚ είναι στραμμένη στη ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ (19/8, 21:45) με στόχο να τελειώσει ό,τι άρχισε στην Κροατία χάρη στο διπλό με 2-1. Αν τα καταφέρει, τότε περιμένει ήδη στα play-offs του Champions League η Αντβέρπ, η οποία είναι πολύ πιθανόν να παραταχθεί απέναντι στην Ένωση χωρίς τον βασικό της αριστερό μπακ.

Ο λόγος για τον Γκαστόν Άβιλα, ο οποίος σύμφωνα με την «Telegraaf» έχει κλείσει στον Άγιαξ και περιμένει το τελικό deal μεταξύ των συλλόγων για να αποχωρήσει.

Το ολλανδικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο 21χρονος Αργεντινός πλάγιος και κεντρικός οπισθοφύλακας παραμένει stand-by καθώς αποτελεί το Plan B του Αίαντα για το άκρο της άμυνας, την ώρα που η περίπτωση του βασικού στόχου από τη Στουτγκάρδη, Χιρόκι Ίτο δυσκολεύει όλο και περισσότερο.

Αν το deal οριστικοποιηθεί, τότε η Αντβέρπ θα χάσει ένα βασικό στέλεχος ίσως και πριν τις αναμετρήσεις των play-offs, αλλά θα καρπωθεί ένα ποσό της τάξης των 13 εκατομυρίων ευρώ για έναν παίκτη που αγωνίστηκε συνολικά μόλις 29 φορές υπό τις οδηγίες του Μαρκ Φαν Μπόμελ (αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την Μπόκα Τζούνιορς).

🚨 - JUST IN: Ajax have reached a principle personal agreement with Argentinian defender Gaston Avila. [@telegraaf] pic.twitter.com/SuO12XwWeO