Οι Σαουδάραβες θέλουν «wild card» για συμμετοχή στο Champions League!

Οι Σαουδάραβες θέλουν ο νικητής της Saudi Pro League να συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και σκέφτονται να καταθέσουν αίτημα για wild card στην UEFA!

Σύμφωνα με τη «Marca» που επικαλείται ιταλικά Μέσα ενημέρωσης, στα κεντρικά γραφεία της Αραβικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Ριάντ υπάρχει έντονη κινητικότητα, αφού οι Σαουδάραβες σκοπεύουν να λάβουν μέρος στο Champions League και αναζητούν τον τρόπο!

Στη χώρα της Μέσης Ανατολής υπάρχουν ήδη δύο διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους, όπως το Αραβικό Κύπελλο (Arab Cup) που διεξάγεται το καλοκαίρι (το οποίο κέρδισε πριν από λίγες ημέρες η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο) και το παραδοσιακό Champions League d' Asia, αλλά οι σεΐχηδες έχουν στοχεύσει και στην κορυφαία διοργάνωση της γηραιάς ηπείρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί, η ιδέα είναι σαφής. Θα κατατεθεί ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα προς την UEFA για να τους δοθεί μια «wild card» για πρόσβαση στη νέα φόρμουλα της διοργάνωσης τη σεζόν 2024/25, όταν θα περιλαμβάνει 36 ομάδες.

Η επιπλέον θέση προορίζεται για τη νικήτρια ομάδα της Saudi Pro League, του κορυφαίου αραβικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Αυτό θα επιτρέψει σε συλλόγους όπως η Αλ Ιτιχάντ, η Αλ Αχλί, η Αλ Νάσρ, η Αλ Χιλάλ αφού γεμίσουν με αστέρια τα ρόστερ τους, να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού θα σημαίνει αυτόματα και συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όπου θα ανταγωνιστούν τους καλύτερους συλλόγους της γηραιάς ηπείρου.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για μια απλή κίνηση, η οποία αναπόφευκτα αφορά όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά και την Ασιατική, και η οποία θα αφαιρούσε μια θέση από μια ομάδα της Ευρώπης!

