Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε τη βοήθεια των followers του για να εντοπίσει έναν 80χρονο οπαδό που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του όταν τον είδε από κοντά για πρώτη φορά.

Το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν κοιτά ηλικίες και πριν λίγες μέρες ένας 80χρονος οπαδός - και τεράστιος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο - έγινε viral. Ο συγκεκριμένος κύριος εμφανίστηκε να... πλαντάζει στο κλάμα στο γήπεδο της Αλ Νασρ, αφού, φορώντας μάλιστα τη φανέλα του, κατάφερε για πρώτη φορά στη ζωή του να δει από κοντά τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή να παίζει ποδόσφαιρο.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y