Ανατροπή δεδομένων με τον Ιβάνουσετς να παραμένει όπως όλα δείχνουν στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, αντιθέτως ο Λιβάκοβιτς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε.

Ραγδαίες είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις της αντιπάλου της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ ο Λούκα Ιβάνουσετς θα παραμείνει τελικά στο ρόστερ της κροατικής ομάδας σε αντίθεση με τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ο οποίος οδεύει προς τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Άντε Σούτσιτς, ο διεθνής εξτρέμ θα παραμένει στο «Μάξιμιρ» καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Φέγενορντ δεν προχώρησαν, με την ολλανδική ομάδα να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η παύση των επάφων φαίνεται πως προήλθε μετά από εντολή του προέδρου της Ντινάμο, Βλάτκα Πέρας, ο οποίος ζήτησε να «παγώσει» η μεταγραφή καθώς θεωρεί πως τα 10 εκατ. ευρώ που προσφέρει η ομάδα του Ρότερνταμ είναι λίγα.

💥EXCLUSIVE💥

Although @gnkdinamo head coach Igor Biscan said that he'll miss Luka Ivanusec (because he was 'one step away' from joining Feyenoord), as per our sources, Dinamo rejected @Feyenoord offer and Ivanusec will stay in club!

MORE⬇️https://t.co/YJw01hosDc