Ένας άτυχος οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι κατέρρευσε την ώρα του μεγάλου τελικού του Champions League κόντρα στην Ίντερ και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου.

Έκτακτη ιατρική ανάγκη προέκυψε την ώρα του μεγάλου τελικού του Champions League. Ενώ η Μάντσεστερ Σίτι μονομαχούσε με την Ίντερ ένας υποστηρικής των Πολιτών που ήταν στην εξέδρα του «Ataturk Stadium» έχασε τις αισθήσεις του. Οι συνοπαδοί του ενημέρωσαν τους stewards, ο άτυχος φίλαθλος μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με φορείο και το ιατρικό επιτελείο του χορήγησε οξυγόνο.

