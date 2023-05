Ένας... ευφάνταστος φίλος της Ίντερ πρότεινε στον Ατσέρμπι να χρησιμοποιήσει μια απόχη για να περιορίσει τον Χάαλαντ στον τελικό του Champions League.

Ήδη το μυαλό των πάντων στην Ίντερ βρίσκεται στον τελικό του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (10/06), μα αν οι Νερατζούρι επιθυμούν να σηκώσουν αυτή την κούπα θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να περιορίσουν τον τρόμο των ευρωπαϊκών αμυνών, Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πάντως, ένας απίθανος φίλος των Μιλανέζων σκέφτηκε μια πιθανή λύση για να σταματήσει η ομάδα του τον Νορβηγό και αποφάσισε να παρουσιάσει την ιδέα του στον έναν από τους κεντρικούς αμυντικούς της, Φραντσέσκο Ατσέρμπι.

Συγκεκριμένα, αφού τον περίμενε έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας τού χάρισε μια ροζ απόχη προκειμένου να... πιάσει τον Χάαλαντ! Φυσικά το σχετικό video ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των social media.

Inter fans handing Francesco Acerbi a fishing net to keep Erling Haaland in checkpic.twitter.com/9elS4BB1kB