Αποθέωσε Λεάο ο Σβαϊνστάιγκερ: «Μια από τις καλύτερες ασίστ που έχω δει, μπορεί να γίνει Top-3 στον κόσμο»

Όλη η Ευρώπη μιλά ακόμα για το απίθανο σλάλομ του Ράφαελ Λεάο και την ασίστ του κόντρα στη Νάπολι, με τον Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ να βγάζει το καπέλο στον Πορτογάλο εξτρέμ και να τον θέτει υποψήφιο για να βρεθεί μελλοντικά στους Top-3 παίκτες στον κόσμο.

Η Μίλαν επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του Champions League παίρνοντας το «σκαλπ» της υπερηχητικής φέτος Νάπολι, με την ισοπαλία στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» (1-1) να της είναι αρκετή έπειτα από τη νίκη στο «Σαν Σίρο». Και πέρα της συνολικής προσπάθειας των Ροσονέρι, τα φώτα είναι στραμμένα στον MVP της ρεβάνς, τον φαντασμαγορικό Ράφαελ Λεάο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έλαμψε με την εμφάνισή του και χάρισε μια από τις κορυφαίες φάσεις της χρονιάς στον θεσμό, με ένα απίστευτο σλάλομ 78 μέτρων που κατέληξε σε ασίστ πάρε-βάλε στον Ολιβιέ Ζιρού για το «χρυσό» όπως αποδείχθηκε 0-1.

Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα έβγαλε το καπέλο στον 23χρονο ταλαντούχο εξτρέμ, ανάμεσά τους κι ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ.

Ο κάτοχος του Champions League του 2013 με την Μπάγερν tweetαρε στον προσωπικό του λογαριασμό με αφορμή την ασίστ του Λεάο, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις καλύτερες που έχει δει εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα, το πήγε ένα βήμα παραπέρα και δήλωσε ότι αν ο Λεάο παραμείνει συνεπής σε τέτοια απόδοση, μελλοντικά θα φτάσει να συγκαταλέγεται στους Top-3 παίκτες στον πλανήτη.

Rafael Leão‘s assist for Giroud was one of the best I have seen for a long time!!!! 👏🏼 If Leão can prove his qualities more often he will be one of the Top-3 players in the world. #NapoliMilan