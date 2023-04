Ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπάγερν Όλιβερ Καν, συναντήθηκε με την ομάδα για να αναλύσει τα όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Η ήττα της Μπάγερν Μονάχου στην επίσκεψή της στο «σπίτι» της Μάντσεστερ Σίτι έκανε μεγάλη ζημιά στη γερμανική ομάδα. Το ηχηρό 3-0 που δέχθηκε στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Champions League αφήνει λίγα περιθώρια για πρόκριση στην πρωταθλήτρια Γερμανίας και αναδεικνύει τις ταραχώδεις στιγμές που βιώνει ο σύλλογος μετά το στοίχημα της αλλαγής προπονητή.

Το αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ οδήγησε τον εκτελεστικό διευθυντή της ομάδας Όλιβερ Καν να συνομιλήσει με τους παίκτες. Σύμφωνα με το «Kicker» ο Καν έδωσε μια διάλεξη στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια του δείπνου. Παραδέχτηκε ότι είναι «απογοητευμένος» και ότι φαντάστηκε το παιχνίδι με τους «Πολίτες» «με διαφορετικό τρόπο».

«Έτσι είναι τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Δεν συγχωρείται τίποτα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα (Σίτι). Ούτε καθυστερήσεις, ούτε λάθη. Γιατί αμέσως τιμωρούνται ανελέητα, όπως κάναμε εμείς όταν ήμασταν 0-2. Δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέσαι και να τα βλέπεις όλα αρνητικά τώρα. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε πρωταθλητές Γερμανίας. Όλα είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε τον εαυτό μας και να αναλωθούμε σε σκέψεις. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα αμέσως, το Σάββατο».

Τέλος, παραδέχθηκε ότι η ρεβάνς στο Μόναχο «δεν φαίνεται τόσο καλή», αν και προειδοποίησε: «Έχω ήδη ζήσει απίστευτα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε καθήκον να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Να προσπαθήσουμε τα πάντα και να δείξουμε στους οπαδούς μας ότι δεν είμαστε πολύ απογοητευμένοι και δεν τα παρατάμε τώρα. Θα προσπαθήσουμε να τα δώσουμε όλα στο δεύτερο παιχνίδι»!

Oliver Kahn speech to the team after the game: "We're of course disappointed. I think we had imagined things differently. Manchester City is an absolute world class team if not the best in Europe. Football is all about results, but I think we had our chances today" ⤵️ pic.twitter.com/orz0azMTRP