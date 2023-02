Την... τιμητική του είχε στο μετρό του Μιλάνου, όπου συναντήθηκαν οπαδοί των Ίντερ και Πόρτο πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση, ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές όλων των εποχών και προφανώς ένας από τους πιο επιτυχημένους, έχονταςς στο παλμαρέ του 26 μεγάλα τρόπαια, μεταξύ των οποίων και δύο Champions League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που έχει κατακτήσει τουλάχιστον μία κούπα σε κάθε χώρα που έχει δουλέψει και σε όλες τις ομάδες που έχει διοικήσει εκτός από την Τότεναμ, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στις Πόρτο και Ίντερ τις οποίες ανέβασε στην κορυφή της Ευρώπης το 2003/4 και το 2009/10 αντίστοιχα!

Το βράδυ της Τετάρτης πριν η Ίντερ υποδεχτεί την Πόρτο στο «Μεάτσα», οπαδοί των δύο ομάδων που συναντήθηκαν στο μετρό απέδειξαν πως ο «Special One» θα είναι πάντοτε στις καρδιές τους, τραγουδώντας μαζί, ενωμένοι το όνομά του!

Αυτή τη στιγμή ο «Special One» κάθεται στην άκρη του πάγκου της Ρόμα και έβαλε τέλος -πέρυσι- στην 14ετή ξηρασία τροπαίων του συλλόγου κατακτώντας το UEFA Europa Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου στην ιστορία.

Δείτε το βίντεο:

Inter and Porto fans united in singing José Mourinho’s name. The visiting fans also vocal in chanting “If you’re not bouncing you’re a Juventino” pic.twitter.com/HW6kXEdVb7