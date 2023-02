Οργισμένη αντίδραση των οπαδών της Λίβερπουλ κατά της UEFA με πανό και συνθήματα!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν ξεχνούν τα όσα εφιαλτικά έζησαν στον περσινό τελικό του Champions League, αλλά και τις αντιδράσεις της UEFA. Λίγες ημέρες μετά την έκθεση που «καίει» την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, οι οπαδοί των Reds βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την... οργή του! Συνθήματα πριν την έναρξη του ματς με τη Ρεάλ και στη διάρκεια του ύμνου της διοργάνωσης, αλλά και πανό στο 36ο λεπτό, αριθμός συμβολικός, αφού τόσα ήταν τα λεπτά που καθυστέρησε ο τελικός στο Παρίσι. «UEFA... ψεύτες», «Παραιτηθείτε» ήταν κάποια από τα πανό που αναρτήθηκαν, όπως και το «Ψεύτες» στα γαλλικά, θέλοντας έτσι να θυμίσουν σε όλους τα όσα είπαν οι Γάλλοι υπουργοί.

Banner on the Anfield Kop tonight calling French Interior Minister Gérald Darmanin & Sports Minister Amélie Oudéa-Castéra "LIARS" after they falsely blamed Liverpool fans (who were tear gassed, baton charged and robbed) for causing crowd chaos in Paris in May. Via @RMCsport pic.twitter.com/YpEXYhTvIC

Liverpool supporters are unveiling a selection of special banners on the Kop tonight after the release of the official report into the Champions League final fiasco.@UEFA, Aleksander Čeferin, Martin Kallen, @GDarmanin and @AOC1978 are their targets. pic.twitter.com/4qtWuFSLkR